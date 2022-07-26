Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı Mardin'de meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Mardin'de meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Tamer D'nin kullandığı 21 HC 115 plakalı hafif ticari araç, Mardin- Diyarbakır kara yolu Akbağ mevkisinde devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile Fatma D. ile Devran D. (2), 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Halil İbrahim Sincar Diyarbakır Tragger Mardin Güncel Haberler

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