Mardin'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, 19.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi kırsal Yoldere Mahallesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Yan yatan araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,