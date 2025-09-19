Haberler

Mardin'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, 19.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi kırsal Yoldere Mahallesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Yan yatan araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maç sonuna damga vuran görüntü! Galatasaray taraftarı faturayı iki isme kesti

Galatasaray taraftarı faturayı iki isme kesti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran bir karar daha! Resmen yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.