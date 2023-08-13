Mardin'de Hafif Ticari Araç Sürücüsü Takla Attı: 2 Yaralı

Mardin'de hafif ticari araç sürücüsü önündeki aracı sollamaya çalıştığı sırada aracıyla takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de hafif ticari araç sürücüsü önündeki aracı sollamaya çalıştığı sırada aracıyla takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Gökçe-Eymirli Mahalleleri kavşağı yakınlarında Mahmut Ç.'nin idaresindeki 34 GH 3374 plakalı hafif ticari araç, önündeki aracı sollamaya çalıştığı sırada kontrolden çıkarak takla attı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Mahmut Ç. ve araçtaki 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN