Mardin'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 5 yaralı (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMAMardin'de valilik ve üniversite çalışanlarının içinde olduğu hafif ticari aracın şarampole yuvarlanmasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili valilik açıklama yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mardin'de valilik ve üniversite çalışanlarının içinde olduğu hafif ticari aracın şarampole yuvarlanmasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili valilik açıklama yaptı. Açıklamada, "Mardin-Midyat kara yolu üzerinde saat 07.40 sıralarında Midyat istikametinden Mardin istikametine doğru seyir halinde olan, içerisinde 11 kamu görevlisinin bulunduğu aracın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan trafik kazasında 6 kamu görevlisi vefat etmiş, 5 kamu görevlisi ise yaralanmıştır. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma ile Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Vefat eden kamu görevlilerine Allah'tan rahmet ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

Nezir GÜNEŞ-Mehmet Halis NAYIFOĞLU