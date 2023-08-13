Mardin'de Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Midyat-Beyazsu yolunda hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu, diğerinin ise sağlığının iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN