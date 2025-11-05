Mardin'de Hafif Ticari Araç Kazası: Baba ve Oğlu Yaralandı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde virajı alamayarak yan yatan hafif ticari araçtaki baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Artuklu-Kızıltepe kara yolu Türkmenler Geçidi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 BG 3400 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak yan yattı. Kazada, araçtaki sürücü baba ve yanında bulunan oğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, yolda uzun araç kuyruğunun oluştuğu görüldü. Yan yatan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,