Mardin'de Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil Turgut Özal Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.