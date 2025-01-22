Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: Sürücü Yaralandı
Mardin'in Kızıltepe-Nusaybin kara yolunda meydana gelen kazada, henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücü, hafif ticari aracının devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kızıltepe- Nusaybin kara yolu Kumlu Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 PP 152 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel