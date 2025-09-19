Haberler

Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kırsal Yoldere Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahkemeden ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye giren doktor hakkında skandal karar

Doktor ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.