Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırsal Yoldere Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel