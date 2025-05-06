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Mardin'de Güneş Enerjisiyle Hayvanların Su İhtiyacı Karşılanıyor

Mardin'de Güneş Enerjisiyle Hayvanların Su İhtiyacı Karşılanıyor
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Mardin'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önderliğinde hayvanların otlatıldığı 25 kırsal mahallede güneş enerjisiyle su sağlamak amacıyla projeler yürütülüyor. 13 projenin tamamlandığı belirtilirken, hedef 80-85 bin hayvanın faydalanması.

Mardin'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayvanların otlatıldığı 25 kırsal mahallenin mera ve çayırları güneş enerjisiyle suya kavuşturuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri, kapsamında 25 kırsal mahallede hayvanların su ihtiyacının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilere destek olmak ve meralardaki verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirilen projelerden 13'ü tamamlandı.

Projeler kapsamında merada hayvanların su ihtiyacı için kuyu kazılırken kuyunun elektriği ise güneş panellerinden karşılanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Eroğlu Mahallesi'nde tamamlanan projenin açılışında yaptığı konuşmada, il genelinde hazırlanan 25 projeden 13'ünün tamamlandığını, farklı bölgelerde 12 projenin yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yıl içerisinde diğer projeleri de tamamlamayı hedeflediklerini belirten Dinler, "Amacımız kırsal kesimde hayvancılık yapan insanların refah düzeyini yükseltmek ve hayvan sayısını arttırmak." dedi.

Projelerinin bitmesiyle yaklaşık 80-85 bin hayvanın bu alanlardan faydalanacağının altını çizen Dinler, "25 projenin toplam maliyeti 19 milyon lira. Bunun tamamı bakanlığımız tarafından yüzde 100 hibeyle yapıldı. Bu bütçeyi bize sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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