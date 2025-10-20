Mardin'de Gümrük Kaçağı 602 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gümrük kaçağı 602 cep telefonunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 602 akıllı cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.