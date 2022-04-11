Mardin'de Grup Tillo konser verdi
AA - Osman Öksüz - Güncel
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Mardin Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri Grup Tillo konseriyle başladı.
MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri Grup Tillo konseriyle başladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında Grup Tillo konser verdi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde, Grup Tillo Türkçe, Arapça ve Kürtçe ilahiler seslendirdi.
AA / Osman Öksüz - Güncel