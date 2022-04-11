Mardin'de Grup Tillo konser verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de Grup Tillo konser verdi

AA - Osman Öksüz - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin'de Grup Tillo konser verdi

Mardin Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri Grup Tillo konseriyle başladı.

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri Grup Tillo konseriyle başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında Grup Tillo konser verdi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde, Grup Tillo Türkçe, Arapça ve Kürtçe ilahiler seslendirdi.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Turizm, Konser, Mardin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title