Mardin'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 60 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde, Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kahvaltının ardından 60 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavilerin ardından öğrenciler taburcu edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kahvaltının ardından öğrenciler rahatsızlandı.

Haber verilmesi üzerine okula, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mide Bulantısı ve kusma şikayetiyle 60 öğrenci hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
