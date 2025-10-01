Mardin'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 60 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Mardin'in Yeşilli ilçesinde, Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kahvaltının ardından 60 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavilerin ardından öğrenciler taburcu edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel