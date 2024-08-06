Mardin'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Kızıltepe ilçesi kırsal Azıklı Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması ile söndürüldü. Fabrikada zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel