Mardin'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın sonucunda zarar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve olayın çıkış nedeni araştırılıyor.
Kızıltepe ilçesi kırsal Azıklı Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması ile söndürüldü. Fabrikada zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.