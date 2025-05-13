Mardin'de Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması: 3 Bin 393 Kişi Kontrol Edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki 5 farklı noktada yapılan denetimlerde 3 bin 393 kişi kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce 9-11 Mayıs'ta Kızıltepe ilçesinde huzur ve güven ortamının devamı amacıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 17 ekibin katılımıyla 3 bin 393 kişi kontrol edildi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından hakkında 14 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Trafik denetimleri kapsamında ise 610 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 7 sürücüye idari para cezası uygulandı.