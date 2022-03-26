Mardin'de "Gençlik ve Maneviyat" konferansı

MARDİN (AA) - Mardin'de Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdunda "Gençlik ve Maneviyat" konulu konferans düzenlendi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu konferans salonunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İI Müftüsü Ali Hayri Çelik, gençliğin önemine değindi.

Gençliğin insana en verimli çağında yeryüzünde iyiliği hakim kılmak için verilmiş emanet bir dönem olduğunu kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

"Gençler yaratıcılarını tanıdıkça kıymet kazanır, onlar taşıdıkları enerji ve dinamizmle toplumu en yüksek mertebelere taşırlar. Bizler yeryüzüne gönderilmiş Allah'ın emaneti tevdi ettiği şerefli varlıklarız. Bizleri bu şereften mahrum etmek isteyen nefsiniz ve şeytanla mücadele ettiğiniz sürece gerçek özgürlüğü elde etmiş oluruz. En büyük hürriyet Allah'a kul olmaktır."