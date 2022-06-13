Mardin'de "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Grup Finalleri" başladı - Haberler

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Mardin'de "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Grup Finalleri" başladı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de 'Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Grup Finalleri' başladı

Mardin'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Grup Finalleri" başladı.

Mardin'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Grup Finalleri" başladı.

Yarışmanın 4 gün sürecek "Güneydoğu Anadolu Bölge finallerinde, 9 ilden katılan lise ve üniversite öğrencileri, bilgi, ses ve icra, şiir okuma ve tiyatro dallarında yarışacak.

Yarışmalar sonunda birinci olanlar, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu Bölge finallerinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Bakanlıkça bu yarışma ile gençlerin sanata sahip çıkan, okuyan, düşünen, araştıran ve uygulayan bireyler olarak yetişmesinin amaçlandığını söyledi.

Bu sene bölge finallerinin Mardin'de yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Birlik, "Gençler mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda hareket edip, çalışıyoruz. Gençlerimiz için hizmet sunuyoruz." dedi.

Yarışmalara katılan Mardinli öğrencilerden Özge Kaya, çok heyecanlandığını ifade ederek, derece elde ederek, bölgeyi Türkiye'de temsil etmek istediğini belirtti.

Konuşmaların ardından lise öğrencileri bilgi yarışmasında dereceye girmek için mücadele etti.

Yarışmalara, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'dan 344 öğrenci katılıyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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