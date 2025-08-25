Mardin'de Geleneksel Arı Kovanı Üretim Projesi Başladı

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı işbirliğiyle Dargeçit ilçesine bağlı Temelli Mahallesinde Geleneksel Arı Kovanı Üretim Projesi başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, projenin temel amacı arıcılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede arıcılığı geliştirmek, yaygınlaştırmak, vatandaşlara ek gelir sağlamak ve arıcılıkla ilgilenen vatandaşların gelir seviyelerini yükseltmek.

Proje kapsamında geleneksel arı kovanı tesisi kurularak 5 kişiye istihdam sağlandı.

Tam kapasiteye ulaşıldığında ise toplam 15 kişiye iş imkanı oluşturulacak. Projede, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel arı kovanı üretimi yeniden canlandırılacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, mahalleye ziyarette bulunarak çalışanlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi olarak bir süredir üzerinde çalıştıkları projenin hayata geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Akkoyun, "Dargeçit ilçemizin en uzak mahallelerinden biri Temelli'deyiz. Bulunduğumuz yer kapalı mekan tamamen Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Mehmet Emin Seyhan ise destek için yetkililere teşekkür etti.