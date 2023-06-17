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Mardin'de geç kalan adayı sınav salonuna jandarma ekipleri yetiştirdi

Mardin'de geç kalan adayı sınav salonuna jandarma ekipleri yetiştirdi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde geç kalan adayı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği salona jandarma ekipleri ulaştırdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde geç kalan adayı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği salona jandarma ekipleri ulaştırdı.

Nusaybin ilçesinde Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için geç kalan kız aday, yetkililerden yardım istedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adayı sınava gireceği okula yetiştirdi.

Aday, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Jandarma Nusaybin Mardin Güncel Haberler

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