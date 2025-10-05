Mardin'de 'Gazze'ye Vefa' Yürüyüşü Düzenlendi

MARDİN'de, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) öncülüğünde düzenlenen ' Gazze'ye Vefa' yürüyüşünde yüzlerce kişi, Filistin halkına destek için ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş, Artuklu Fuar Alanı'ndan başladı. Katılımcılar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla " Gazze'ye selam, direnişe devam" sloganları attı. Yüzlerce kişinin yer aldığı yürüyüş, Şakir Nuhoğlu Camii önünde sona erdi. Burada toplanan kalabalık, Gazze halkı için dualar etti. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,