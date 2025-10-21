Mardin'de 'Gazze Yararına Hayır Çarşısı' kuruldu

Mardin'de, Gazze'ye yardım toplamak amacıyla "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" açıldı.

Mardin İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda yer alan, ürünlerin satışından elde edilen gelirin Gazze'ye gönderileceği çarşının açılışı için tören düzenlendi.

Yapılan duanın ardından İl Müftüsü Enver Türkmen, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve Mardin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hamdullah Aşar'ın kurdele kesimiyle çarşının açılışı yapıldı.

El işi ürünler, gıda ve kıyafetlerin satışa sunulduğu çarşı 25 Ekim'e kadar açık olacak.

Aşar, yaptığı açıklamada, Gazze yararına açılan çarşının 5 gün faaliyet yürüteceğini belirtti.

Amaçlarının Gazze için farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Aşar, gönüllü kadınların evlerinde hazırladıkları yiyeceklerin satışından elde edilecek geliri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine göndereceklerini kaydetti.

Aşar, bu tür yardım çalışmalarının süreceğini söyledi.