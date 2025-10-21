Haberler

Mardin'de "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" kuruldu

Mardin'de 'Gazze Yararına Hayır Çarşısı' kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de, Gazze'ye yardım toplamak amacıyla "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" açıldı.

Mardin'de, Gazze'ye yardım toplamak amacıyla "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" açıldı.

Mardin İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda yer alan, ürünlerin satışından elde edilen gelirin Gazze'ye gönderileceği çarşının açılışı için tören düzenlendi.

Yapılan duanın ardından İl Müftüsü Enver Türkmen, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve Mardin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hamdullah Aşar'ın kurdele kesimiyle çarşının açılışı yapıldı.

El işi ürünler, gıda ve kıyafetlerin satışa sunulduğu çarşı 25 Ekim'e kadar açık olacak.

Aşar, yaptığı açıklamada, Gazze yararına açılan çarşının 5 gün faaliyet yürüteceğini belirtti.

Amaçlarının Gazze için farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Aşar, gönüllü kadınların evlerinde hazırladıkları yiyeceklerin satışından elde edilecek geliri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine göndereceklerini kaydetti.

Aşar, bu tür yardım çalışmalarının süreceğini söyledi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.