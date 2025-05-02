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Mardin'de Fırtına Motosikletlilere Korku Dolu Anlar Yaşattı

Mardin'de Fırtına Motosikletlilere Korku Dolu Anlar Yaşattı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan fırtınada bir iş yerinin çatısından uçan sac levha, elektrik tellerine çarpıp yön değiştirdi. Yoldan geçen motosiklet üzerindeki iki kişi, bu tehlikeden son anda kurtuldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan fırtınada bir iş yerinin çatısından uçan sac levha, elektrik tellerine çarpıp yön değiştirdi. Bu sırada yoldan geçen motosikletteki 2 kişi ölümden döndü.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde Mardin'de de fırtına etkili oldu. Kızıltepe ilçesindeki fırtınada bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinin damında bulunan çatı malzemeleri de kuvvetli rüzgarla birlikte sokağa savruldu. Bir sac levha, sokaktan geçen ve üzerinde 2 kişi bulunan motosiklete doğru yöneldi. Elektrik tellerine çarpan levha yön değiştirirken, olayı cep telefonu ile görüntüleyen kişi o an panik yaşayarak motosikletlilere seslendi. O anlar saniye saniye kaydedilirken, olayda yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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