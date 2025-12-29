Haberler

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı

Güncelleme:
Mardin'de yapılan operasyonda 2 firari hükümlü ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 64 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların şüpheli durumları bildirmelerini istedi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 22-28 Aralık'ta çalışma yapıldı.

Çalışmada, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
