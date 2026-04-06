Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı
Mardin'de, hakkında çeşitli suçlardan aranma kararı bulunan 64 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlüler arasında 'kasten öldürme' ve 'kaçakçılık' suçlarından cezası olanlar da bulunuyor.
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Mart-5 Nisan'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ile "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur