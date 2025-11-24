Mardin'de Firari Hükümlüler ve Aranan Şahıslar Yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik 17-23 Kasım'da çalışma yapıldı.

Çalışmada, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda Emniyet Müdürlüğü birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri istenerek, yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği belirtildi.