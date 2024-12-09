Mardin'de Firari Hükümlüler ve Aranan Şahıslar Yakalandı
Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı. 16 kişi tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan arananların bulunduğu 66 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 2-8 Aralık'ta çalışma yapıldı.
Çalışmada, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 24 yıl 5 ay ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 2 kişinin de bulunduğu 66 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 50'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 16 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.