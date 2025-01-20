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Mardin'de Firari Hükümlüler ve Aranan 17 Kişi Tutuklandı

Mardin'de Firari Hükümlüler ve Aranan 17 Kişi Tutuklandı
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Mardin'de yapılan operasyon sonucunda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı. 13-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 firari hükümlü de yakalandı.

Mardin'de firari hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 13-19 Ocak'ta çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, aralarında haklarında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan "20 yıl 5 ay 20 gün", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan "12 yıl 6 ay" ve "bina veya eklentisi içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan "8 yıl 4 ay" hapis cezası bulunan 3 firari hükümlünün de bulunduğu 45 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 28'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 3 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 14 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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