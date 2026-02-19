Haberler

Mardin'de 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Mardin'de nitelikli dolandırıcılık suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur


