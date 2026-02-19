Mardin'de 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Mardin'de nitelikli dolandırıcılık suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur