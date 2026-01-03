Mardin'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel