Mardin'de Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cezaevi firarisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.