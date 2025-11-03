Mardin'de Firari Hükümlü Yakalandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cezaevi firarisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel