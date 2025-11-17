Mardin'de Firari Hükümlü ve Aranan 68 Kişi Yakalandı
Mardin'de yapılan operasyon sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik 10-16 Kasım'da çalışma yapıldı.
Çalışmada, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı.
Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda Emniyet Müdürlüğü birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri istenerek, yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel