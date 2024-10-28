Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Firari Hükümlü ve Aranan 61 Kişi Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de yapılan operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında uzun hapis cezaları bulunan hükümlüler de mevcut. 41 kişi serbest bırakılırken, 20 kişi tutuklandı.

Mardin'de firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, farklı suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 21-27 Ekim'de çalışma yapıldı.

Çalışmada, aralarında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 18 yıl 11 ay 15 gün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de bulunduğu 61 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 41'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 20 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

Yerel Haberler Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel mardin Hukuk Suç

26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi

 Amedspor Kulüp Başkanı Elaldı: CHP lideri Özel'den altyapı için destek talep ettik

Amedspor, Özel'den ne istedi? Kulüp Başkanı ilk kez açıkladı

 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte telaffuz edilen rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu

Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2024! Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri neler? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur (4A-4B) emekli maaş zam oranı! MASTERCHEF PROFİTEROL TARİFİ! Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler? İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar? Masterchef 28 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının VAR hakemi kim? 29 Ekim 2024 etkinlikleri iptal mi? 29 Ekim etkinlik, konser takvimi! Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeler! Yenidoğan Çetesi bebeklere ne yaptı? 28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor? Narin'in abisi ne paylaştı? Baran Güran paylaşımlarını neden sildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.