Mardin'de Firari Hükümlü ve Aranan 61 Kişi Yakalandı

Mardin'de firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, farklı suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 21-27 Ekim'de çalışma yapıldı.

Çalışmada, aralarında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 18 yıl 11 ay 15 gün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de bulunduğu 61 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 41'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 20 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.