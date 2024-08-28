Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
Mardin'de 25 ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.
Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında Derik ilçesi Bozok Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları öğrenilen ve firari olan 2 kişi için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, 26 Ağustos'ta Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT dedektifleri ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında 25 ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.