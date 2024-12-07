Mardin'de 'Fidan Kardeşim' Projesi ile 100 Fidan Toprakla Buluştu

Mardin'in Midyat ilçesinde iki okulun hayata geçirdiği "Fidan Kardeşim" projesiyle fidanlar toprakla buluşturuldu.

Hacı Nuri Makbule Yeşilmen İlkokulu ile Cumhuriyet İlkokulu işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında öğrenci, öğretmen ve veliler, Adalet Ormanı'nda bir araya geldi.

Etkinlikte toprakla buluşturulan 100 fidana can suyu verildi.

Projede yer alan Hacı Nuri Makbule Yeşilmen İlkokulu öğretmeni Melek Taşkıran, Cumhuriyet İlkokulu'nda görev yapan eşi Yunus Taşkıran ile projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Taşkıran, projeyle 100 fidanın dikildiğini belirterek, "Bu fidanları çocuklarımızla beraber, aynı zamanda velilerle toprakla buluşturduk. Toprakla buluşturduğumuz fidanlar, onlarla büyüyeceği için çok mutluyum. Herkesin bir fidanı oldu. Öğrencilerimiz bu anı hiçbir zaman unutmayacak." dedi.