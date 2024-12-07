Üye Girişi
Haberler
ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek

ABD, Beşar Esad'ın gideceği tarihi açıkladı

 Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi

Dev derbide zafer Beşiktaş'ın

 Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

Esad'ın kaybettiğinin resmi! Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
Trump Suriye sessizliğini bozdu: Müdahil olmayın

Trump, Suriye konusunda tavrını belli etti

Mardin'de 'Fidan Kardeşim' Projesi ile 100 Fidan Toprakla Buluştu

Mardin'de 'Fidan Kardeşim' Projesi ile 100 Fidan Toprakla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde Hacı Nuri Makbule Yeşilmen İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Fidan Kardeşim' projesinde, 100 fidan toprakla buluşturuldu. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katıldığı etkinlikte fidanlara can suyu verildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde iki okulun hayata geçirdiği "Fidan Kardeşim" projesiyle fidanlar toprakla buluşturuldu.

Hacı Nuri Makbule Yeşilmen İlkokulu ile Cumhuriyet İlkokulu işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında öğrenci, öğretmen ve veliler, Adalet Ormanı'nda bir araya geldi.

Etkinlikte toprakla buluşturulan 100 fidana can suyu verildi.

Projede yer alan Hacı Nuri Makbule Yeşilmen İlkokulu öğretmeni Melek Taşkıran, Cumhuriyet İlkokulu'nda görev yapan eşi Yunus Taşkıran ile projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Taşkıran, projeyle 100 fidanın dikildiğini belirterek, "Bu fidanları çocuklarımızla beraber, aynı zamanda velilerle toprakla buluşturduk. Toprakla buluşturduğumuz fidanlar, onlarla büyüyeceği için çok mutluyum. Herkesin bir fidanı oldu. Öğrencilerimiz bu anı hiçbir zaman unutmayacak." dedi.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
img

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı
img

Tomar tomar para taşımaya son! Alışverişte Türk Lirası'na geçtiler
img

Bir kadının yaşayabileceği en büyük yıkımı yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Beşiktaş Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 8 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.