Mardin'de FETÖ firarisi yakalandı

Mardin'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Mardin'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yapılan çalışmalarda FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN