Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu

Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu
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Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında, farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu.

Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında, farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Müftü Vekili Ali Üney, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Süryani din adamları ve cemaati de katıldı.

Programa katılanların bayramını kutlayan Vali Akkoyun, birlik, beraberlik ve kardeşlik şehri Mardin'de Kurban Bayramı'nı yaşamanın coşkusunu, mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramlaşma programına farklı inanç temsilcilerinin de katıldığını dile getiren Akkoyun, şunları kaydetti:

"Mardin'imizden bu birlik, beraberlik görüntüsü, özellikle bugünlerde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mardin'imiz yüzyıllardır farklı etnik yapıda farklı inançta insanların birlikte yaşadığı, yan yana komşuluk, esnaflık, yarenlik yaptığı dünyanın en özel şehirlerinden biridir. Bizler de bu birlik, beraberlik ve kardeşlik mirasını inşallah yaşayarak, yaşatarak gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmanın gayreti içerisinde olacağız."

Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Akkoyun, "Ayrıca Gazze'de, Filistin'de İsrail zulmü altında İsrail vahşeti altındaki kardeşlerimize rabbim inşallah kurtuluş nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Milletvekili Kılıç ise farklı dinlerin dillerin ve medeniyetin beşiği Mardin'de bayramların birlikte kutlandığını dile getirdi.

Metropolit Özmen de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkesin bayramını kutladı.

Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştirmesinde önemli günler olduğunun altını çizen Özmen, şunları aktardı:

"Geçenlerde Paskalyayı kutladık. Bugün Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Yarın başka bir bayram olacak yine hep beraberiz. Mardin'de en güzel en belirgin özelliklerinden biri de bütün bu çeşitliliğin bir zenginlik olarak ortaya çıkması. Bütün Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olması açısından öne çıkıyor. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Başta ülkemiz olmak üzere Ortadoğu'da ve dünyada barışın, huzurun ve esenliğin egemen olması için dua ediyoruz."

Müftü Vekili Üney de medeniyetler kentinde beraber yaşama kültürünün en güzel örneğinin sergilendiğini belirterek, bayramın kardeşliğin pekişmesine, birlik ve beraberliğin devamına vesile olmasını temenni etti.

Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, gaziler ve şehit yakınları, kurumlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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