Mardin'de Eylül Ayında Güvenlik Uygulamalarıyla 89 Silah ve 4.859 Mühimmat Ele Geçirildi

MARDİN Valisi Tuncay Akkoyun, "Eylül ayında ilimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 89 silah ile 4 bin 859 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' yapıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Akkoyun, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Güvenlik kuvvetlerinin gayreti, vatandaşların iletişim ve işbirliğiyle teknolojik imkanların da aktif şekilde kullanılmasıyla suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağlandığını belirten Akkoyun, "Eylül ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs, Adli Mercilere teslim edilmiştir. Terörle Mücadele ile birlikte Organize Suç Çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 4 operasyon düzenlenmiş olup 5 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 89 silah ile 4 bin 859 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan şahıslara karşı gerekli önlemler alınmakta ve denetimler aralıksız devam etmektedir" dedi.

NARKOTİK OPERASYONLARINDA 22 KİŞİ TUTUKLANDI

Akkoyun, düzensiz göçle yapılan mücadeleye değinerek, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye teşebbüs eden 80 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattının ötesinde engellendiğini, sınırı geçmeye teşebbüs eden 1 kişinin yakalandığını ve adli mercilere sevk edildiğini söyledi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise geçen ay 156 operasyon düzenlendiğini belirten Akkoyun, bu operasyonlarda 205 kişiye işlem yapıldığı ve gözaltına alınan 31 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı söyledi. Akkoyun, Eylül'de kaçakçılıkla mücadelede kapsamında düzenlenen 76 operasyonda 105 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını aktardı.

ARANAN 436 KİŞİ YAKALANDI

Huzur ve güven uygulamaları kapsamında Eylül ayı içerisinde aranan toplam 436 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini belirten Akkoyun, şöyle konuştu"Terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasadışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde Siber Suçlar kapsamında 2 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi adli mercilere sevk edilmiştir. Eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla birlikte trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler kapsamında Eylül ayı içerisinde 4 bin 89 Okul Servisi olmak üzere 131 bin 280 araç denetlenmiştir."