Mardin'de evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Saraçoğlu Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında F.G.K. (13) ve H.K. (6) dumandan etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki çocuk, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev hasar gördü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.