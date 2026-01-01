Mardin'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor
Mardin'de süregelen kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan sürücü ve vatandaşlar için kar temizleme çalışmaları sürerken, Yalım Mahallesi'ndeki bir gıda tesisinin çatısı kar birikmesi sonucu çöktü.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışıyla cadde ve sokaklar, parklar ve bahçeler beyaza büründü.
Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, ekipler kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, merkez Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi'ndeki bir gıda tesisinin çatısı kar birikmesi sonucu çöktü.
Çökme sonucu tesiste hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel