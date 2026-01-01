Haberler

Mardin'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Mardin'de süregelen kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan sürücü ve vatandaşlar için kar temizleme çalışmaları sürerken, Yalım Mahallesi'ndeki bir gıda tesisinin çatısı kar birikmesi sonucu çöktü.

Mardin'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışıyla cadde ve sokaklar, parklar ve bahçeler beyaza büründü.

Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, ekipler kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, merkez Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi'ndeki bir gıda tesisinin çatısı kar birikmesi sonucu çöktü.

Çökme sonucu tesiste hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
