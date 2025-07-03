Mardin'de Eşini ve Çocuklarını Rehin Alan Kişi Gözaltına Alındı

Mardin'de Eşini ve Çocuklarını Rehin Alan Kişi Gözaltına Alındı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, evinde eşini ve iki çocuğunu bıçakla rehin aldı. Polis ekipleri, ikna çalışmaları sonucu şüpheliyi teslim almaya ikna etti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde eşini ve iki çocuğunu bıçakla rehin alan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mezopotamya Mahallesi 383. Sokak'taki evinde M.S. (25) henüz bilinmeyen bir nedenle eşini ve 2 ve 4 yaşlarındaki çocuklarını bıçakla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir ve polis ekiplerinin ikna çalışmasının ardından M.S. eşini ve çocuklarını bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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