Mardin'de Eşinden Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Nur Mahallesi'nde M.B. ile eşi C.B. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından koca M.B, eşi C.B'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.