Mardin'de Eşinden Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde, bir kadının eşi tarafından bıçakla yaralanması sonucu ağır yaralandığı bildirildi. Olayın ardından koca gözaltına alındı ve kadın hastaneye kaldırıldı.

Nur Mahallesi'nde M.B. ile eşi C.B. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından koca M.B, eşi C.B'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
