Mardin'de Eşinden Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

Mardin'de Eşinden Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan 36 yaşındaki Ceylan B., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası eşi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Nur Mahallesi'ndeki Viyan Veske 2 Apartmanı'nda meydana geldi. Ceylan B. ile ismi öğrenilemeyen eşi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ceylan B., eşi tarafından bıçakla yaralandı. Ceylan B., kendini evden dışarı atıp yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ceylan B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ceylan B., yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
