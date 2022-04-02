İçişleri Bakanlığı "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu" başlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanlığı "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu" başlattı

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
 - Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 566 personelin katılımıyla "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 566 personelin katılımıyla "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu"nun başlatıldığı ifade edildi.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 566 personel ve 38 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Kış operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlattı

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title