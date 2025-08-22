Mardin'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Kurslar Devam Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireyler için yaz dönemi kursları sunarak sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Resim, müzik ve spor gibi çeşitli eğitimlerle bireylerin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde resim, müzik ve spor kursları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, 10 ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Merkezi, yaz dönemi kurslarıyla özel gereksinimli bireylerin sosyal ile kültürel gelişimine katkı sağlıyor.

Kurslarda el sanatları, boyama, ebru çalışmaları, gitar, keman, bağlama, erbane ve piyano eğitimlerine katılanlar, sportif etkinliklerle fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
