Mardin'de Engelsiz Yaşam Merkezi için protokol imzalandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı arasında Artuklu ilçesinde bin 200'e yakın engelliye hizmet vermesi planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin kurulması için işbirliği protokolü imzalandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı arasında Artuklu ilçesinde bin 200'e yakın engelliye hizmet vermesi planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin kurulması için işbirliği protokolü imzalandı.

Engelli vatandaşların sosyal, kültürel, sağlık, eğitim ve ekonomik bakımdan desteklenmesi ile problemlerinin çözümüne rehberlik edilmesi amaçlanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kurulacak Engelsiz Yaşam Merkezi için Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı arasında protokol hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, DİKA Genel Sekreter Vekili Murat Katı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necmettin Nas katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Engellilerin kendilerini geliştirme ve toplumsal katılımlarını arttırabilecek sosyal kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif amaçlı etkinliklere katılma fırsatı yaratılması onların yaşam kalitelerini de artıracaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mardin'imize hayırlı olsun."