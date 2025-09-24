Mardin'de Engelsiz Koro için Başvurular Başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde oluşturulacak Engelsiz Koro için başvuruların başladığını duyurdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm engel gruplarından seçilecek bireylerin katılımıyla oluşturulacak koro, Mardin'de engelli vatandaşların sanatsal faaliyetlere katılımını artırmayı ve sosyal hayata daha aktif şekilde dahil olmalarını amaçlıyor.

Koroya katılmak isteyenler Engelsiz Yaşam Merkezine başvurabilir. Engelsiz Koro projesiyle engelli bireylerin müzik yoluyla kendilerini ifade etmesi, yeteneklerini sergilemesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması hedefleniyor.