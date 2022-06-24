Mardin'de engelli kadına ortopedik yatak desteği

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, zihinsel ve bedensel engelli Elif Üzüm'e ortopedik yatak desteğinde bulundu.

Artuklu Belediyesince, ilçede yaşayan 31 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Elif Üzüm'e ortopedik yatak yardımı yapıldı.

???????Tutaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, duruma kayıtsız kalmadıklarını belirterek, Üzüm için elinden geleni yapacağını söyledi.

Engellilere desteklerinin süreceğini ifade eden Tutaşı, şöyle konuştu:

"Belediyecilik sadece çöp toplamak, caddeleri yıkamak değildir, sosyal konular da duyarlı olmamız gerekiyor. Böyle insanları da kucaklamamız lazım. Bunlar özel insanlarımız, böyle durumda olan insanlarımızın her zaman yanında olacağım."

Üzüm'ün ablası Feride Üzüm ise destek için Tutaşı'na teşekkür ederek, "Şu an Elif çok mutlu. Allah razı olsun, mutlu olduk." dedi.