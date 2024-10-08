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MARDİN 'de emniyet ve jandarma teşkilatının filosuna 55 yeni araç

MARDİN 'de emniyet ve jandarma teşkilatının filosuna 55 yeni araç
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MARDİN'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın filosuna katılan toplam 55 araç için teslim töreni düzenlendi.

MARDİN'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın filosuna katılan toplam 55 araç için teslim töreni düzenlendi.

Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı filosuna katılan 55 araç için teslim töreni düzenlendi. Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, siyasi parti başkanları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bağışçılar katıldı. Törende konuşan Vali Tuncay Akkoyun, geçtiğimiz yıl kasım ayında da iki kuruma 48 aracın teslim edildiğini belirterek, "Şehrimizin huzuru güvenliği ve asayişinin sağlanması çok önemlidir. Huzurun ve asayişin sağlanmasında görev alan temel kurumlarımız da emniyetimiz, jandarmamız ve diğer güvenlik kuvvetlerimizdir. Güvenlik güçlerimiz 24 saat özveriyle gayretle fedakarlıkla görevlerini yapmaktadır. Görevlerini yaparken hem personel sayısı anlamında kadrosunu güçlendirmekte hem de devletimizin imkanlarıyla araç, gereç ve diğer ekipmanları yenilenmektedir. Gelinen noktada şükürler olsun ki güvenlik kuvvetlerimizin kullanmış olduğu havada karada denizde kullanılan araçlar ve teçhizatlar yerli ve milli kaynaklarla tasarlanmakta ve üretilmektedir" dedi.

'ARAÇLAR ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENECEK'

Kentin güvenliği için araçların önemli görevleri üstleneceğini ifade eden Vali Akkoyun, "2023 yılının Kasım ayında Emniyet Teşkilatımıza 41, Jandarma Teşkilatımıza 7 olmak üzere toplam 48 araç teslim ettik. Bugün de emniyet teşkilatımıza 54, Jandarma Teşkilatımıza da 1 araç olmak üzere toplamda 55 aracın teslimini gerçekleştirip toplam 103 araç desteği ile teşkilatlarımızın gücüne güç katacak, teknolojik açıdan donanımlı ve modern araçlarımızı güvenlik güçlerimize teslim ediyoruz. Şehrimizin güvenliği için terörle mücadele başta olmak üzere görevlerini büyük bir özveri ve kararlılıkla yerine getiren kolluk kuvvetlerimizin kabiliyetlerini artırmak, suçu önlemek, suçluların takibi, yakalanması ve adalete teslim edilmesinde bu araçlar önemli görevler üstleneceklerdir. Bu projenin uygulanması ve araçlarımızın kolluk kuvvetlerimize teslimi nedeniyle, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Araçların kazasız belasız kullanılmasını diliyoruz" diye konuştu.(DHA

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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