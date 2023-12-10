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Mardin'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

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Mardin'de emniyet kemerinin önemi "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ve "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile anlatıldı.

Mardin'de emniyet kemerinin önemi "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ve "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile anlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na getirdiği simülasyon aracında vatandaşlara emniyet kemerini kullanmanın önemini anlattı.

Mobil Trafik Eğitim Tırı ve parkur alanında ise öğrencilere yaya geçidi, trafik levha ve işaretleri ile genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Adem Elbilek, yaptığı açıklamada, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi, yayaların uyması gereken kurallar ve karşıdan karşıya geçişlerle ilgili eğitimler verildiğini söyledi.

Elbilek, çocuklara, kurulan parkurlarda kırmızı ışık ve yayalarla ilgili kuralları, araç sürücülerinin uyması gereken kuralları öğrettiklerini aktardı.

Vatandaşlardan Mehmet Halil Başaran da etkinliği çok faydalı bulduğunu ifade ederek, emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu deneyimleyerek öğrendiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Şube Müdürlüğü 15 Temmuz Mardin Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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