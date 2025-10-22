Mardin'de Emniyet Kemeri Kullanımı İçin Bilgilendirme Faaliyetleri Düzenlendi

Mardin'de sürücü ve yolcular emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik birimlerince trafik güvenliğini artırmak ve yolculuklarda emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacıyla il merkezi ve ilçelerdeki otogarlarda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, otogarlardan sefere çıkan otobüs sürücüleri ile yolculara emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulmasının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

17 Eylül-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinde 2 bin 530 sürücü ve 22 bin 770 yolcu bilgilendirildi.

Açıklamada, emniyet kemerinin araç içinde savrulmayı, araç dışına fırlamayı ve araç ile zemin arasında sıkışmayı önleyerek hayati bir koruma sağladığını vurgulanarak, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve her yolculukta, her koltukta emniyet kemerlerini takmaları yönünde çağrıda bulunuldu.